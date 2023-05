Publikohet sondazhi për 25 qershorin: Ja sa vota marrin partitë në qarkun e Fierit

Publikohet sondazhi i IPR Marketing për qarkun e Fierit në lidhje me zgjedhjet e 25 qershorit 2017.

Sipas këtij sondazhi, PS do të marrë në Fier 54.7 për qind të votave, PD do të marrë 24.7 për qind, LSI do të marrë 9.6 për qind, Libra 3.6, PBDNJ 3 për qind, etj.

Sipas sondazhit te publikuar nga Ora News, PS del force e pare dhe me nje shkepuetje te konsiderueshme duke marre me shume se gjysmen e votave ne raport me gjithe partite e tjera.

Ajo qe bie ne sy eshte se LSI del force e trete ndersa Libra, force e katert. Sondazhi eshte kryer ne javen e dyte te fushates./lajmifundit.al