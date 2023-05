Rama bllokon marrëveshjen me opozitën? Berisha i zbulon sekretin

Sali Berisha shkruan një tjetër postim në FB për kryeministrin e vendit, Edi Rama.

Ky i fundit sipas Berishës është në panik nga reagimi i ministrave teknikë, ndaj ka urdhëruar anulimin e vendimeve të tyre.

"Rama ne panik, me sekretarin e pergjithshem te mafies shteterore. Agaçi bllokon marreveshjen me opoziten!", shkruan Berisha.

Nepunesi i larte dixhital informon: Panik i madh ne administraten shteterore per zgjedhjet. Jane penduar shume per marreveshjen prandaj Rama, pasi ka urdheruar sekretaret e pergjithshem qe t'i japin leje per fushate elektorale gjate muajit qershor 1/3tes se administrates publike, kerkoi te anulloje nepermjet zevendesministrave, urdherat e ministrave teknik per kthimin ne detyre te te te gjithe punonjesve te larguar me leje.

Rama urdheron sekretaret e pergjithshem, qe me urdher verbal dhe porosi te tij, adminstrata publike te mos zbatoje urdherin e tij dhe vendimin e KM per mospjesmarrjen e administrates ne zbatim te ligjeve ne fushate elektorale te partive.

Sekretaret e pergjithshem te mos u japin minitstravr teknike asnje dosje te koncesioneve dhe tenderave elektoral.

Rama ka urdheruar Don Agaçin, qe sekretaret e pergjithshem te bllokojne cdo mundesi kontrolli te ministrave teknik duke mos ju akorduar mjetet e nevojshme per ushtrimin e kontrolleve te shkeljeve flagrante te ligjit elektoral dhe ligjeve te tjera nga punonjesit militant! sb