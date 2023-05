Propozimi i Ramës, LSI paraqet dy kandidatura për President, nis mbledhja e firmave

Kryeministri Edi Rama i ka ofruar kryetarit të LSI, Ilir Meta, postin e presidentit të vendit.

Ky i fundit bashke me Petrit Vasilin, do te propozohen si dy kandidatura per President. Mesohet se LSI, pas diskutimit ne forume, ka vendosur te propozoje Meten dhe Petrit Vasilin per president te vendit pas mbarimit te mandatit te Bujar Nishanit.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Lajmi bëhet me dije zyrtarisht ndërsa njoftohet se PS dhe LSI, kanë njoftuar mbledhjen e grupeve parlamentare këtë pasdite.

Të dyja grupet parlamentare mësohet se kanë niur mbledhjen e firmave për propozimin e Metes e Vasilit si kandidat për president.

Besohet se votimi do të ndodhë në seancën e të premtes.