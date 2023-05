Tiranë, rrahin shitësen dhe vjedhin veshjet e butikut...në kërkim 3 gratë

Ngjarja ka ndodhur ditën e djeshme në një dyqan veshjesh në rrugën e “Kavajës” ku mësohet se tre gratë me inicialet R.D, 43 vjeç, N.D, 28 vjeç dhe A.Sh, 38 vjeç, kanë hyrë të mërkurën në butik me pretendimin për të blerë.

Por pasi kanë bërë një kontroll, tre gratë kanë rrahur shitësen dhe më pas kanë vjedhur të gjitha veshjet në butik.