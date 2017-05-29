LEXO PA REKLAMA!

“Tërbohet ” xhaja në autobusin e Vorës, vajzat nxjerrin telefonin dhe e filmojnë

Lajmifundit / 29 Maj 2017, 19:36
Soft

Disa vajza që po udhëtonin me autobusin e Vorës kanë mbetur pa fjalë nga ajo që kanë parë.

Në sediljen përballë, një burrë i moshuar ishte duke luajtur me organin e tij gjenital. Vajzat mbetën të habitura se si mund të bëhet një gjest i tillë në mes të aq shumë personave dhe për më tepër kur përballë ke disa vajza të reja.

Nuk dihet nëse xhaja u “emocionua” nga prania e vajzave të reja përballë apo nga biseda e disa grave të moshuara pas tij. Sidoqoftë skena të tilla të turpshme janë shtuar shumë nëpër autobusët tanë.

