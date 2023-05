Ish zv.ministrja e Bashës: Ma fute njëherë turp për ty, ma fute dy herë, turp për mua

Kundër listave të Partisë Demokratike është pozicionuar ashpër edhe Edith Harxhi, ish zv.ministre e PD-së dhe anëtare e Këshillit Kombëtar të kësaj force politike.

Në një status në twitter ajo shkruan “Ma fute njëherë turp për ty, ma fute dy herë, turp për mua. Kam qenë dhe gjithmonë do jem në PD. Kauza mbetet, por vetëm kauzën … koha për t’u shkundur”.

Per listen e prezantuar nga kryetari i PD Lulzim Basha, kane reaguar nje numer i madh deputetesh dhe jo deputete, kandidate jane terhequr nga gara, per shkak te pakenaqesive qe ka krijuar renditja ne to.