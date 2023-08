“Basha sulmoi grupin e Sokol Olldashit që të shkojë drejt koalicionit me Ramën”

Gazetari Ylli Rakipi gjatë emisionit të tij “Të Paekspozuarit” në News 24, foli për një skenar të mundshëm të “gatuar” brenda Partisë Demokratike, teksa po diskutohej për hartimin e listave të deputetëve në zgjedhjet e 25 qershorit.

Rakipi, duke iu referuar zërave që qarkullojnë deklaroi se Lulzim Basha me mbështetjen e Sali Berishës sulmoi grupin e Sokol Olldashit, që t’i hapë udhën edhe një koalicioni me PS-në e Edi Ramës. “Këtë lëvizje brenda listës e bëri pikërisht që të mos ketë kundërshtime nëse do bëjë një koalicion me Ramën”,- sqaroi ai.

Por a ka ndikuar Sali Berisha në hartimin e listave? Secili prej të ftuarve në emision dha mendimin e tij. Sipas Besnik Mustafarajt, “vendimi për listat është i Lulzim Bashës, por me pak këshillim me doktorin”

Ndërsa Lubonja thotë se nuk ka transparencë, pasi lista është bërë natën. “Po shkojmë drejt partive lider. Nuk e di sa ka ndikuar Berisha por mendoj që ai nuk e ka staturën të mos e pyesë Berishën për disa emra, nëse do i heqë apo vërë. Qoftë edhe heqja e Topallit, e ka pasur Basha miratimin e Berishës, sipas mendimit tim”,- shtoi analisti, raporton BalkanWeb.