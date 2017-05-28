LEXO PA REKLAMA!

Helmimi në mitingun e PD, reagon Nishani: E rëndë! Të zbardhet ngjarja

Lajmifundit / 28 Maj 2017, 13:34
Politikë

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani kërkon angazhim të plotë të të gjithë strukturave ligjzbatuese për të zbardhur ngjarjen e ndodhur në mitingun e Partisë Demokratike ku u helmuan mbi 70 qytetarë përfshirë edhe liderin e opozitës, Lulzim Basha.

Reagimi i Presidencës:

Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Bujar Nishani po ndjek me shqetësim dhe angazhim maksimal situatën e rëndë që ka shkaktuar lëndimin e një numri të madh qytetarësh përfshirë edhe liderin e opozitës, z. Lulzim Basha, gjatë tubimit të çeljes së fushatës elektorale të opozitës ditën e djeshme në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.

Presidenti i Republikës uron së pari shërimin sa më parë të të lënduarve dhe tejkalimin e kësaj situate pa pasoja.

Presidenti po mban kontakte me të gjitha agjencitë ligjzbatuese për t’u informuar për zhvillimin e kësaj ngjarjeje si dhe kërkon angazhimin maksimal të tyre në zbulimin e plotë të saj.

