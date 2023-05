Skaneri i iPhone 8 do të jetë mbi ekran...

iPhone 8 do të përdorë një teknologji optike për skanerin e shenjave të gishtërinjve ku përdoruesit mjafton të vendosin gishtin e tyre direkt mbi ekranin OLED dhe të shkyçin telefonin.

Gjithashtu raporti i ekranit do të ndryshojë nga 16:9 në iPhone 7 në 18.5:9 si dhe janë përfshirë sensorë infrared të cilët krijojnë mundësi për implementimin e teknologjive të tjera si realitetit virtual dhe i shtuar.

iPhone 8 pritet të jetë një ndryshim radikal jo vetën në funksionalitet por edhe pamje me materiale ndërtimi prej çeliku dhe xhami. Ekrani do të shkojë në 5.8 inç për modelin Plus ndërsa varianti standard do të ngelet 4.7 inç sipas raportit.