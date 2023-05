"Doshi", Berisha nxjerr dokumentet sekrete, "Toni" në kërkim u lejua të kalojë në kufi

Toni, seksei i vrasjes se dy deputeteve iu heq masken Rames dhe Metes!

Keshtu e publikon komentin e tij te fundit ish-kryeministri Sali Berisha qe ka publikuar sot dokumentet e shpalljes ne kerkim policor te Fatjon Skenderit, ne daten 8 shtator 2014, pas nisjes se hetimeve per vrasje ne lidhje me skenarin e dyshuar ndaj deputetit Tom Doshi dhe Mehill Fufi.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Reagimi i plote i Berishes:

Te dashur miq, dje ne darke Rama - Meta urdheruan Didin e Partise te pergenjeshtroje deklaraten e PD, sipas te ciles, bazuar ne dokumenta zyrtare te pakundershtueshme te cilat faktonin se Toni i Kombinatit, miku i ngushte i çiftit Meta dhe sekseri i tij ne vrasjen e dy deputeteve, me dt 15 janar ishte shpallur person ne kerkim per vrasje me paramendim te mbetur ne tentative. Po keto dokumenta te te sakta shteterore faktojne se Toni i Metes po ate dite ka kaluar kufirin ne Rinas, i regjistruar ne sistemin TIMS dhe eshte nisur per ne Gjermani. Me deklaraten e Didit te tyre, Rama - Meta faktojne se ata mbrojne me cdo kusht sekserin e tyre, Tonin e LSI, akuzuar nga Doshi dhe Bami si sekseri i Ilir Metes ne vrasjen e dy deputeteve.

Verberia e avoketerve te Tonit shkon deri aty sa ata per te mbrojtur Tonin dhe veten e tyre hedhin poshte te dhenat zyrtare te sistemit TIMS, sistem shteteror ky per regjistrimin e hyrje daljeve ne kufijte e Shqiperise. Ky sistem qe fakton se Policia e Shtetit me shkresen nr. 17618/k dt 08.09.2013, ka njoftuar pikat e kalimit te kufirit se Fation Skenderi eshte person ne kerkim, i akuzuar per vepren penale te "vrasjes me paramendim te kryer ne bashkepunim dhe mbetur ne tentative" dhe "prodhim dhe mbajtje e armeve luftarake dhe municionet", dhe per rrjedhoje duhet qe i akuzuari te ndalohet ne rastin me te pare qe ai te gjendet. Sistemi TIMS fakton gjithashu se pavaresisht kesaj, Toni, sekseri i Ilir Metes, pas shpalljes ne kerkim, po ate dite eshte lejuar te arratiset per ne Gjermani nga pika kufitare e Rinasit. Thuhet se eksponente te larte te LSI dhe oficere te Partise e percollen Toni sekserin e pafajshem ne Rinas.

Ilir Meta dergoi nje jave me pare Takun me torben e tij te zeze, ku Meta mban kokainen e Gezim Celes, per ta kthyer ne Shqiperi Tonin dhe deshmuar sipas porosive te shefit te tij duke hequr ate nga lista e kerkimit per vrasje ne tentative dhe dhene atij çdo garanci qe ai kerko.

Me keto veprime klika Rama - Meta faktojne se po bejne gjithcka per te fshehur skenarin e tyre vrastar te dy deputeteve dhe fajsimin e opozites per vrasjet qe do realizonin. Perseri thirrja ime ndaj qytetareve eshte qe te vazhdojme protesten tone mbarepopullore per te shembur murin e krimit te pushtetareve te "aleances se qelbesirave", qe ben jeten tone cdo dite e me te pasigurte, varferon dhe mjeron qindra mijera familje shqiptare! T'i hedhim, t'i hedhim, t'i hedhim qelbesirat!!