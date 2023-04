Vendos aleati i Bashës që kërcënoi të kalonte majtas: Ja me kë hyj në zgjedhje

Nje dite me pare ai deklaro se nuk do te kandidonte ne listat e PD, dhe se ishte gati per nje koalicion me Edi Ramen. Por diten e sotme, burime zyrtare nga Partia Demokratike, thanë se Partia Agrare Ambientaliste e Agron Dukës, do të kandidojë në siglën e PD.

Tashmë kemi një marrëveshje Basha-Duka dhe sipas saj Partia Ambientaliste Agrare do të ketë një vend të sigurt në listën e qarkut të Durrës, si dhe dy emra të tjerë të Agrarëve do të jenë në listat e demokratëve, por në vende të diskutueshme.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Pritet që Lulzim Basha të bëjë publike së shpejti marrëveshjet me të gjitha forcat politike aleate.