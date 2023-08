Cfarë po ndodh? Në katër orë janë regjistruar 40 lëkundje tërmeti në vend

Drejtori i Departamentit të Sizmilogjisë në Institutin e Gjeoshkencave, Rexhep Koçi tha se gjatë ditës së sotme nga ora 08:00 deri në orën 12:00 në mesditë janë regjistruar 40 lëkundje sizmike.

Ai tha se lëkundjet kanë qenë me magnitudë 2, të shkallës rihter përpara tërmetit të madh që u ndje në Tiranë dhe Peshkopi.

Koçi tha se lëkundja më e madhe ishte ajo me magnitudë 4.5 ballë dhe me thellësi 10 metër, me epiqendër 13 kilometër në Bulqizë dhe rreth 40 km nga Tirana./oranews