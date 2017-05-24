KQZ merr vendimin përfundimtar, Tom Doshi hyn në zgjedhje, sfidon PS në Shkodër
Ditën e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të mos pranojë propozimin për të shpallur të përfunduar përpara kohe mandatin e deputetit Tom Doshi.
Vendimi i KQZ-së, erdhi pas një kërkese të Prokurorisë, sipas së cilës, deputeti, i cili në zgjedhjet e 25 Qershorit do të garojë për PSD-në në Shkodër, ka pasur një dënim në vitin 1990, i cili bën pjesë në listën e dënimeve që preken nga ligji i dekriminalizimit.
Me pas fjalen e ka marre avokati dhe pas referimit të tij, KQZ u tërhoq për të dalë në një vendim unanim.
Nga anëtarët e KQZ-së, u konstatua se periudha që ka kaluar ka shërbyer për rehabilitimin e deputetit Doshi.
"KQZ vendosi me vota unanime të votojë kundër vendimit për të shpallur të pavlefshëm përfundimin e parakohshëm të mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, Tom Doshi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 45 ditëve në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë", tha Klement Zguri, kryetar i KQZ.