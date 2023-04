Plagosi 5 persona në aksident, ja cfarë i ndodhi autorit të ngjarjes së rëndë

Agjentë të policisë rrugore në Korcë bënë arrestimin e një 47-vjeçari, i dyshuar si përgjegjës për një aksident rrugor ku disa persona mbetën të plagosur.

Në një njoftim për shtyp të Drejtorisë lokale të Policisë thuhet se në pranga ka rënë shtetasi Qazim Tafa, i cili më herët gjatë ditës, duke udhëtuar me mjetin e tij tip “Nissan”, me targë “NZI 6305” ka dalë nga rruga dhe ka plagosur një person, si dhe 4 persona të tjerë që po udhëtonin me të.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

DEKLARATA E POLICISE:

Specialistët e Sektorit për Qarkullimin Rrugor në Drejtorinë Vendore të Policisë Korçë bënë kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit Qazim Tafa, 47 vjeç, banues në Elbasan.

Arrestimi i tij u bë pasi, më datë 24.05.2017 në fshatin Zvezdë, ky shtetas duke drejtuar automjetin tip “Nissan”, me targë NZI 6305, ka dalë nga rruga dhe për pasojë kanë marrë dëmtime shtetasi i mësipërm si edhe katër pasagjerë në mjet shtetasit : E.M, 35 vjeç, banues në Gramsh, F.T, 46 vjeçe, A.T, 19 vjeç si edhe B.T, 49 vjeç, banues në Elbasan, të cilët po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore në Spitalin e Korçës.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Rrethit Gjyqësor Korçë për veprën penale : “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” parashikuar nga neni 290 i Kodit Penal.