Vrasja me thikë në Durrës, identifikohet viktima dhe të plagosurit

Policia e Durrësit ka identifikuar viktimën dhe dy të plagosurit, që u përfshinë në një sherr me thika në Rrushkull të Durrësit.

Mësohet se vrasja ka ndodhur për motive të dobëta mes rojeve të një rezervati në Rrushkull. Po ashtu, policia raporton se viktima vuante nga çrregullime mendore dhe se ishte punesuar si roje te rezervatit për ta ndihmuar.

Ai është identifikuar si Lulzim Qano dhe është qëlluar me thikë Eduard Xhaferi, që është i plagosur gjithashtu.

Po kështu, i plagosuri tjetër është Yzedin Shollari.

NGJARJA

Më datë 23.05.2017, rreth orës 13:20 , jemi njoftuar nga urgjenca e Spitalit Rajonal Durrës se kanë shkuar të plagosur dy shtetas. Menjëherë shkuan në Spital Efektivet e Policisë, të cilët konstatuan se ishin plagosur me mjet prerës thikë, shtetasit Y. Sh. , rreth 60 vjeç dhe E. Xh. ,rreth 50 vjeç.

Nga veprimet hetimore paraprake dyshohet se në fshatin Rrushkull, shtetasit e mësipërm janë konfliktuar me shtetasin L.Q. Konflikti ka qenë I çastit dhe ka ndodhur për motive të dobëta, ku shtetasit e mësipërm janë goditur me mjet prerës (thikë) me njëri-tjetrin. Për pasojë shtetasi L.Q. ka ndërruar jetë, ndërsa dy shtetasit e tjerë ndodhen në Spitalin Rajonal Durrës nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.