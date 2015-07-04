Gjumi i mirë në rini e ndihmon memorien në pleqëri
Gjumi i mirë tek të rinjtë dhe personat e moshës mesatare i ndihmon memorien dhe të mësuaritor derisa ata hyjnë në dekadën e tyre të shtatë, tetë dhe të nëntë, ata nuk flenë po aq gjatë apo po aq mirë - dhe gjumi më nuk është i lidhur aq shumë me memorien, thotë një studiues i Universitetit Baylor.
Kjo e ngre një "pyetje joshëse" - nëse përmirësimi i gjumit herët në jetë mund t’i vonojë, apo edhe t’i kthejë ndryshimet e lidhura me moshën në memorie dhe të menduarit, tha Michael K. Scullin, drejtor i Sleep Neuroscience and Cognition Laboratory në Universitetin Baylor, i cili i ekzaminoi 50 vjet të hulumtimeve për gjumin për një artikull në revistën “Perspectives on Psychological Science”.
"Kjo është diferenca në mes të investimit paraprak dhe kompensimit të mëvonshëm", tha Scullin, profesor asistent i psikologjisë dhe neuroshkencës në Baylor's College of Arts & Sciences. "Ne kemi hasur në studime që tregojnë se gjumi i mirë në moshën e mesme parashikon funksionim më të mirë mendor 28 vjet më vonë".
Artikulli "Sleep, Cognition, and Normal Aging: Integrating a Half Century of Multifisciplinary Research", vëren se përfitimet e gjumit të rregullt të natës për të rriturit e rinj janë të ndryshme dhe të pagabueshme. Një shembull është se një lloj i veçantë i "gjumit të thellë" i quajtur "gjumi me valë të ngadalshme" e ndihmon memorien, duke marrë pjesë nga përvojat e një dite, duke i rikrijuar ato dhe duke i forcuar ato për një kujtesë më të mirë.
Derisa njerëzit e arrijnë moshën e mesme, më shumë gjumë gjatë ditës, si gjumi i pasdites, gjithashtu e ndihmon memorien e njerëzve dhe mbron nga rënia - për sa kohë që nuk e pakësojnë gjumin e natës.
Por derisa plaken, njerëzit zgjohen më shumë gjatë natës dhe kanë më pak gjumë të thellë dhe gjumë të ëndrrave – ndërsa që të dyja këto janë të rëndësishme për funksionimin e përgjithshëm të trurit, tha Scullin.
Shqyrtimi i gjerë i shkencëtarëve filloi me studime qysh në vitin 1967, duke përfshirë më shumë se afro 200 studime matëse të gjumit dhe funksionimit mendor. Pjesëmarrësit të moshave 18-29 ishin kategorizuar si të rinj; të moshave 30 deri në 60 si me moshë mesatare; dhe më të vjetër se 60 si të moshuar.
Pjesëmarrësit u pyetën se sa orë flenë mesatarisht, se sa kohë u merr atyre t’i zërë gjumi, sa shpesh zgjohen në mes të natës dhe sa të përgjumur ndihen gjatë ditës. Hulumtimi gjithashtu i lidhi rezultatet nga studimet e shumta të valëve të trurit dhe eksperimentet që kanë të bëjnë me privimin e gjumit, dremitjen dhe intervenimin për gjumë, si medikamentet e gjumit, transmeton koha.net.
Scullin vuri në dukje se nëse një person jeton 85 vjet, ai ose ajo mund të fle rreth 250.000 orë - më shumë se 10.000 ditë të plota.
"Njerëzit ndonjëherë e nënçmojnë gjumin si kohë 'të humbur'," tha ai. Por edhe në qoftë se lidhja mes gjumit dhe memories dobësohet me moshën, "gjumi i mirë është ende i lidhur me shëndetin më të mirë mendor, përmirësimin e shëndetit kardiovaskular dhe më pak çrregullime dhe sëmundje të ndryshme".