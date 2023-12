Fiorentina "i vë minën" Ambrës: Nëse ngacmon Olsin do vuash

Fiorentina vendosi të flasë më hapur me Ambrën për pjesën e xhelozisë së saj. Ajo i thotë se nuk është Ambra që e ka bërë xheloze atë me Olsin pasi e njëjta gjë ka ndodhur edhe me vajzat e tjera më herët.

Është normale që do të ndjehem xheloze për partnerin tim. Unë jam bërë xheloze thuajse për të gjitha vajzat këtu në shtëpi. Jam bërë xheloze për Sidritën, Fotininë, por edhe Kein. Është vetë njeriu si natyrë. Una jam natyrë xheloze,-i thotë Fiorentina.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Më tej, Fiorentina thotë se vajzat kanë vuajtur shumë nga xhelozia e saj.

Kur ka ardhur Fotinia, ka vuajtur shumë nga mua edhe pse ajo ishte me Danjelin. Sidrita, po ashtu edhe Kei,- thotë Fiorentina.