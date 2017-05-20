LEXO PA REKLAMA!

Videoja që po “çmend” rrjetin, mësuesja fshin dërrasën, nxënësit “shqyejnë sytë”

Lajmifundit / 20 Maj 2017, 22:26
Soft
Videoja që po “çmend” rrjetin, mësuesja fshin

Kjo video e postuar para disa ditësh në YouTube ka “thyer” rrjetin dhe ka marrë mijëra shikime.

Videoja është filmuar në një shkollë në Brazil nga nxënësit në një klasë gjatë orës mësimore.

Mësuesja qe duket tejet seksi nga format e saj fizike, kthehet për të filmuar dërrasën.

Por format e saj seksi lënë pafjalë nxënësit që nxjerrin celularin e nisin të regjistrojnë lëvizjet e saj.

Padyshim që nuk është një mësuese nga ato që jemi mësuar të shohim.

