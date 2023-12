Kryeministri Rama nis mbledhjen “e rëndësishme” me deputetët dhe kandidatët e PS-së

Pak dite pas marrëveshjes me kreun e opozites Lulzim Basha, ku u vendos që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen më 25 qershor, dhe kur e ndajnë pak ditë nga hapja zyrtare e fushatës zgjedhore, kryeministri i vendit Edi Rama bëhet gati të ndezë motorët e saj.

NJOFTIMI

Kryeministri Rama së bashku me kryetarin e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste kanë vendosur të mbajnë një mbledhje urgjente me të gjithë deputetët e GPS dhe me kandidatet për deputetë në garën e zgjedhjeve për Kuvend 2017.

Mbledhja e cila do të mbahet në ambjentet e Xibrakut në Tiranë, nesër, ditën e shtunë 20 maj, ora 19:00, është një mbledhje me shumë rëndësi për organizimin e fushatës dhe koordinimin e saj në të gjithë territorin, prandaj jeni të lutur për të qenë të pranishëm.