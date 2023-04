Rama pranon lëshimin e madh: E filluam me një “McAllister+” e mbaruam me një...

Partia Socialiste ka përmbyllur mbledhjen urgjente në selinë rozë, ku kryeministri ka informuar deputetët dhe ministrat e tij për marrëveshjen e arritur me opozitën.

Në dalje të mbledhjes, kryeministri Edi Rama ka folur shkurt, duke pranuar në njëfarë mënyre se ka lëshuar shumë nga pozicioni i tij fillestar, ku opozitës i jepeshin vetëm disa poste zv.Ministrash.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“E filluam me një McAllister plus dhe e mbaruam me një Big Mac!”- tha Kryeministri dhe u largua.

Pas mbledhjes, Rama i është drejtuar aktivitetit që mbahet tek Piramida, një miting i cili pritej të ishte hapja zyrtare e fushatës së PS-së, por që me ndryshimin e datës së zgjedhjve, do të duhet të shtyhet për disa ditë.

E pyetur për fatin se ajo do të duhet të lërë postin e saj pak javë pasi e mori, Ministrja e Mirëqënies Olta Xhaçka ka folur shumë shkurt për median, kur u pyet sesi ndihet për këtë vendim.

“Më falni por kjo ska lidhje me mua fare.- tha Olta Xhaçka e cila do të lërë së shpejti postin e saj