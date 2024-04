Nikoll Lesi plas “bombën’: Kam informacione, ky është pazar. Ja çfarë ndodh pas zgjedhjeve

Botuesi i gazetës Koha Jonë, Nikoll Lesi, ka deklaruar se marrëveshja mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeopozitarit Lulzim Basha është një pazar për të bashkëqeverisur.

Lesi tha se nga ky pakt përfitoi Edi Rama dhe e vetmja gjë pozitive është shmangia e rrëmujërave të planifikuara në 18 qershor.

“Të them çfarë mendoj më aq sa kam informacion dhe kam informacion mjaftueshëm. Ky është një pazar. Një pazar që do vazhdojë edhe pas zgjedhjeve. Dëgjomëni mua. Ja këtu do jemi!

Do të jetë një sistem dy partiak që do të përforcohet. Kjo marrveshje ka vetëm një gjë pozitive që eleminoi rrëmujat e planifikuara me 18 qershor. Nga ky pakt për mua fitoi Rama, Basha është i humbur nga kjo marëveshje”, deklaroi Lesi në emisionin “Top Story”.