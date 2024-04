Ish-ministri i shkarkuar nga Qeveria: Tetë efektet anësore të marrëveshjes Rama-Basha

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka evidentuar 8 efekte anësore të marrëveshjejes Rama-Basha.

Në një postim në FB, Manjani shkruan se “askush nuk duhet të pezmatohet nga kjo marrëveshje! Të paktën deri në përfundimin e zgjedhjeve.”

Pasojat..

Kjo marrëveshje e domosdoshme për zgjedhjet, krijoi disa efekte anësore:

1. Vendosi një precedent, dorëzimin e ministrive të rëndësishme para zgjedhjeve.

2. Largon nga skena politike partitë e vogla (të paktën në këto zgjedhje).

3. Dëmtoi iluzionin e aleancave politike strategjike . Me aleatin që fiton zgjedhjet ndan shumë më pak sesa me kundërshtarin ( LSI si aleate ka vetëm 4 ministra, PD si kundërshtare ka 6 plus zv. Kryeministrin).

4. Konfirmoi edhe njëherë se problemet politike nuk zgjidhen dot me gjyqe! Kolegji u çlirua nga presioni politik.

5. Kundërshtarët e kryetarëve ngelen pa tekst. Veçanërisht pa fjalë janë analistët e gazetarët e palëve.

6. Nxorri jashtë loje komplet, po komplet fare letrën e hapur të Hahn! Muri i BE me Shqipërinë është edhe më i madh.

7. Krijon një premisë reale për bashkëqeverisje PS-PD sipas modelit gjerman.

8. Opozitarizmi mund të marrë goditje.

Të gjithë po e kërkonim me ngulm!

Të shpresojmë në më të mirën!