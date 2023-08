Vdekja tragjike e vajzës në spitalin privat, reagon Berisha

Ish-kryeministri Berisha ka reaguar për vdekjen tragjike të 16-vjeçares Blerta Pepa pas një operacioni në spitalin privat “Continental”.

Berisha shkruan se kjo ngjarje e rëndë duhet hetuar deri në fund. Ai shprehu ngushëllime për familjen dhe të afërmit e viktimës.

Reagimi i Berishës:

Te dashur miq, vdekja e vajzes, 16 vjecares Blerta Pepa, gjate nje operacioni jo te rende, me ka prekur shume dhe ka shokuar mbare shoqerine.

Pa ekspertizen shkencore nuk mund te dime shkakun e vertet te kasaj vdekje tragjike qe keputi jeten e ketij engjelli te talentuar dhe ka tronditur thelle jo vetem familjen e Blertes por mbare shoqerine tone.

Le te shpresojme dhe te kerkojme qe sa me shpejte te sqarohet me vertetesi shkencore shkaku, rrethanat, pergjegjesite e kesaj vdekje tragjike.

Me kete rast le t’i shprehim ne se bashku ngushellimet me te thella prinderve, vllezerve, te gjithe familjareve, shoqeve dhe shokeve te artistes se talentuar dhe te lutemi se bashku me ta qe shpirti i Blertes te gjeje paqen e merituar! sb