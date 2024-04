U njohën në facebook, lezhjani tentoi t’a përdhunojë, vajza rrëfen tmerrin

Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim një 29-vjeçar nga Lezha pasi dyshohet se ka tentuar të përdhunojë një vajzë mbrëmjen e së shtunës.

Sipas të dhënave, ngjarja e rëndë ka ndodhur në zonën e Kamzës dhe është denoncuar në Komisariatin nr.5 nga shtetasja me iniciale I.R., 22 vjeçe.

Sipas policisë, sipas kallëzimit të së resë, djali nga Lezha ka tentuar të kryejë marrëdhënie seksuale me dhunë me të, teksa po e përcillte me makinë për në shtëpi.

Vajza pretendon se shtetasi Xhevahir G. ka ushtruar edhe dhunë fizike ndaj saj, në momentin që ajo ka bërë rezistencë dhe ka nisur të bërtasë e të kërkojë ndihmë. Por në një moment ajo ka arritur të hapë derën e makinës dhe ka dalë në rrugë duke vrapuar në drejtim të shtëpisë.

Në këtë kohë 29- vjeçari i ka dhënë gaz makinës dhe është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, ndërsa e dëmtuara është paraqitur në Komisariat ku ka bërë denoncim për atë që kishte ndodhur.

Burimet thanë për "Panorama" se është identifikuar dhe shpallur në kërkim autori i dyshuar i ngjarjes, i cili akuzohet për “marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura, e mbetur në tentativë”.

DENONCIMI

Vajza me iniciale I.R., banuese në Kamzë, ka denoncuar se një 29-vjeçar që kishte njohur në rrjetet sociale ka tentuar të abuzojë seksualisht me të në makinë. Sipas deklarimeve që 22- vjeçarja ka dhënë para oficerëve të Policisë, disa muaj më parë ishte njohur në Facebook me një djalë nga Lezha, me emrin Xhevahir G.

Pas njohjes virtuale, dy të rinjtë kanë shkëmbyer edhe numrat e telefonit dhe më pas bisedat e tyre kanë qenë edhe më të shpeshta. Ajo ka folur thuajse çdo ditë me të, por nuk e kishte takuar asnjëherë.

Pasditen e së shtunës, 29-vjeçari i ka telefonuar asaj, duke i thënë se do të vinte nga Lezha për ta takuar. Vajza është bindur dhe e ka takuar për të pirë një kafe. Në kallëzimin e saj ajo sqaron se janë ulur për më shumë se një orë në një lokal në Kamzë.

Më pas ajo shprehet se i ka thënë shtetasit Xhevahir G. se duhej të kthehej në shtëpi, pasi ishte bërë vonë. Djali i ka thënë se do ta shoqëronte me makinë deri afër shtëpisë dhe ajo ka pranuar.

Por pak para se t’i afrohej shtëpisë, në një rrugicë të errët, ai ka tentuar të abuzojë seksualisht me të, pasi ka ushtruar edhe dhunë fizike ndaj saj. Megjithatë, 22-vjeçarja ka deklaruar se në një moment ka arritur t’i shpëtojë nga duart, ka hapur derën e makinës dhe është larguar me vrap.