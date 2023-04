Kreu i OSBE i shkon në zyrë Ramës, ja çfarë pritet të ndodhë

Zëvendës ndihmës sekretari i Shtetit për Evropën dhe Azinë Hoyt Brian Yee pritet të mbërrijë në Tiranë ditën e sotme. Mësohet vizita e tij do të përcaktojë përfundimisht nëse opozita do të jetë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, gjithashtu dhe kur do të mbahen ato.

Sipas burimeve, ambasadori do të takohet me kryeministrin Rama, kreun e PD-së, Basha dhe Presidentin e zgjedhur, Ilir Meta.

Por përpara këtyre takimeve të zyrtarit të lartë amerikan, kanë nisur lëvizjet e ambasadorëve të akredituar në Tiranë.

Kështu, kreu i Prezencës së OSBE-së, në vendin tonë, Bernd Borchardt është duke zhvilluar një takim me kryeministrin Rama, dhe temë kryesore e bisedimeve janë zgjedhjet e ardhshme parlamentare.