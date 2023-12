Baba nuk është ai që të lind, por ai që të rrit! Shkozeta i shpreh njerkut dashurinë

Shkozeta ka ftuar njerkun e saj, Islamin, në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E diela shqiptare”, moderuar nga Ardit Gjebrea, për t’i treguar dashurinë që ka për të dhe për ta falenderuar për gjithçka që ka bërë.

Shkozeta rrëfen se e ëma e saj është martuar dy herë. Martesa e parë u bë me këmbim dhe meqënëse nuk shkoi mirë njëri çift, u detyrua të ndahej dhe çifti tjetër, që ishte e ëma e saj, Shaniko. Nga kjo martesë erdhën në jetë motra e Shkozetës dhe ajo, por kur u ndanë motra e saj qëndroi me të atin, ndërsa Shkozeta 1 muajshe me të ëmën.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas 2 muajsh, Shaniko u martua sërish dhe Shkozeta u rrit nga njerku i saj, i cili kishte dalë po ashtu nga një martesë tjetër. Ajo është rritur me mendimin se Islami ishte i ati i saj, por kur ishte në klasë të tretë i ati biologjik shkoi ta takonte dhe filloi të dyshonte. Në moshën 12 vjeçare ajo mori vesh të vërtetën dhe u takua me motrën e saj.

Islami kërkoi që Shkozeta të martohej me djalin e vëllait të tij dhe kështu ndodhi, ata u martuan. Por pas disa kohësh nisën problemet dhe mosmarrëveshjet mes tyre, ndaj vendosën të ndaheshin edhe pse Shkozeta ishte shtatëzënë prej 2 muajsh. Historia përsëritet, Shkozeta përjeton të njëjtën situatë si Shaniko.

I vendosur në pozitë midis familjes së tij dhe Shkozetës, njerku përkrahu këtë të fundit, ndërsa Shkozeta vendosi ta mbante fëmijën edhe pse të gjithë ishin kundra. Shkozeta shprehet se e do shumë Islamin, më shumë se edhe të ëmën, sepse ai e ka përkrahur shumë dhe e ka rritur djalin e saj ashtu siç ka rritur atë vetë.

Ajo u martua kur djali i saj ishte 2 vjeç dhe tregon se bashkëshorti i saj gjithashtu kishte një djalë. Shkozeta dhe bashkëshorti i saj sollën në jetë dy fëmijë dhe që prej vitit 1997, ata jetojnë të gjithë në Greqi. Ata kanë zgjedhur t’i tregojnë fëmijëve historinë e jetës së tyre sepse ata meritonin ta dinin të vërtetën, ndaj Shkozeta ka takuar të ëmën e djalit të bashkëshortit të saj për t’i ofruar të takojë kur të dojë të birin.

Islami dhe Shaniko nuk dëshirojnë të shkojnë në Greqi të jetojnë me ta, ndaj ajo e vendosur rrëfen se për njerkun e saj mund të lejë gjithçka çfarë ka ndërtuar në emigracion dhe të kthehet së bashku me familjen në Shqipëri, që ai të mos ndihet vetë. Ajo thotë se ka ardhur posaçërisht për t’i bërë suprizë atij dhe se asnjë nuk e di këtë gjë.

Islami ka pranuar ftesën për të qenë pjesë e rubrikës “Ka një mesazh për ty” dhe vjen në studion e “E diela shqiptare”. Arditi i thotë se e ka ftuar për të luajtur domino sepse e di që atij i pëlqen shumë.

Islami – Po ti ku e mësove, mirë unë që jam pensionist…

Ata luajnë dhe bisedojnë rreth jetës së tij dhe kur shfaqet Shkozeta në ekranin e murit ndarës, ai shfaq gëzim.

Shkozeta – Babi, unë kam ardhur këtu për të bërë publike dashurinë që kam për ty. Bashkë me fëmijët e mi, je dashuria e jetës sonë! Nga fryma dhe fjala jote ne marrim jetë…

Islami – Faleminderit që e plotësove me gjithë kolektivin këtu. Gëzohem edhe unë që kam ardhur sot këtu… Mos qaj tani. Të gjithë të mirat, që u përpoqa me djersë, t’i kesh hallall! Nga ty s’e prisja, e prisja nga shokët që kam pirë kafe jashtë.

Arditi – Shkozeta do që të të marrë në Greqi.

Islami – Jo, jo! Greqi e kam këtu. Ajo të jetojë mirë për veten e saj, unë shikoj hesapin tim.

Arditi – Por ajo thotë nësë nuk shkon ti, do kthehet ajo nga Greqia.

Islami – Të kthehet edhe… Si të dojë të bëjë. Është e lirë të shkojë ku të dojë.

Shkozeta – Unë për atë bëj gjithçka.

Islami – Këtu s’të dua. Sot nuk hahet bukë kollaj këtu.

Islami shprehet se Shkozeta duhet të qëndrojë në Greqi sepse ai është shumë mirë këtu, ka shoqërinë, ndaj nuk është vetëm. Ata dhanë dhe një mesazh për të gjithë, baba nuk është ai që të lind, por ai që të rrit dhe bën gjithçka për mirëqënien dhe lumturinë tënde.