Vrasësi i mbipeshës, eliminon 3 kilogram në vetëm dy ditë

Një nga detyrat më të vështira për cdo njeri është humbja e peshës në mënyrë të shëndetshme. Shumë prej tyre i nënshtrohen dietave dhe operacioneve të rrezikshme, por ato nuk janë gjithmonë vendimi më i mirë.

Shpesh here, jeta sedentare është ajo që ju çon mbipeshë. Ndjenja ulur gjatë gjithë ditës sjell akumulimin e dhjamit të tepërt rreth barkut kryesisht.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Prandaj, në këtë artikull, ne do të tregojmë se si të humbni peshë në mënyrë të shëndetshme dhe pa shumë mundim. Ekziston një përzierje e quajtur "vrasësi i mbipeshës", i cili mund t'ju ndihmojë të humbni deri në 3 kilogram në vetëm dy ditë. Qëllimi është të digjni dhjamin në zonat më të vështira të tilla si barku, shpina dhe këmbët.

Përbërësit:4 domate6 lugë gjelle lëng limoni4 thelpinj hudhër6 kube akulli0.25 litra ujë mineral

Përgatitja dhe përdorimi:

Së pari, lani domatet dhe prejini në copa mesatare sëbashku me hudhrat. Vendosini të gjithë përbërësit në një blender. Lërini derisa të merrni një përzierje homogjene. Për rezultatet më të mira, duhet ta konsumoni këtë pije 30 minuta pas mëngjesit tuaj 2-3 herë në javë.Domate janë të pasura me antioksidantë që pastrojnë trupin.

Në këtë mënyrë, mund të eliminoni toksinat që ju pengojnë të humbim peshë dhe ato që dëmtojnë shëndetin. Përveç kësaj, hudhra është e njohur për vetitë e dobishme për shëndetin tuaj.Kjo pije duhet të shoqërohet me një dietë të ekuilibruar me fruta, drithëra, çaj jeshil, perime, etj. Gjithashtu, ju duhet të shmangni me çdo kusht konsumimin e sheqerit.indeksonline