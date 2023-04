Korcë, nusja bën vjehrrën për spital: Komentonte gjithcka që bëja

Nje nuse qëlloi me mjete të forta në trup vjerrën sepse përzihej në punët e saj. Ngjarja ka ndodhur dje në fshatin Dërsnik të Korçës. 28-vjeçarja me iniciale N.S., pas konflikteve që kishte me vjerrën e tij, 56-vjeçaren F.M., pasi kjo e fundit komentonte çdo gjë që bënte nusja e saj.

Sipas policisë , denoncimi në polici është bërë nga vetë e dëmtuara, teksa ka thënë se nusja e saj nuk e do dhe e rreh pa pasur asnjë arsye.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Por kjo gjë është hedhur poshtë nga 28-vjeçarja, e cila tashmë është duke u ndjekur në gjendje të lirë. Nusja e shtëpisë është shprehur në polici se ka disa vite që vjerra e saj “fuste hundët” në punët e saj.

“Ajo ka kohë që më komenton për çdo gjë që unë bëj. Duke filluar që nga punët e shtëpisë, e veshura e deri tek dalja ime me shoqërinë. Shpesh herë kam marrë vesh që për këto gjëra më ka komentuar e sharë edhe tek disa familje në fshat dhe unë nuk po e duroja dot më këtë situatë”, mësohet të ketë thënë 28 vjeçarja në polici.