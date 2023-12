Çfarë ndodh me trupin nëse pini lëng limoni

Çfarë ndodh me trupin nëse pini çdo mëngjes lëng limoni me ujë? Mjafton të filloni ta praktikoni konsumimin e lëngut të limonit dhe shumë shpejt do të vini re ndryshimet në trupin tuaj. Limoni përveçse është një disifektant shumë i mirë ka dhe shumë dobi të tjera për trupin e njeriut, sepse përmban vitamin C dhe B, përmban kalçium, hekur, magnesium dhe fibra.

Sipas tuttasalute.net duke u nisur nga këto të dhëna mbi limonin është e kuptusheme se një gotë me lëng limoni në mëngjes përmirëson ndjeshëm shëndetin, si dhe e mban atë në formë të vazhdueshme. Lëngu i limonit largon toksinat nga trupi, forcon sistemin imunitar, eleminon kaloritë e tepërta. kosovarja-ks