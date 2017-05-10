LEXO PA REKLAMA!

E fundit/ Prokuroria kërkon lirimin e gazetarit Kastriot Myftaraj

Lajmifundit / 10 Maj 2017, 13:23
Aktualitet

Një natë më parë, gazetari Këstriot Myftaraj është arrestuar nga policia pasi shkroi një artikull kundër ambasadores Vlahutin. Ndërsa së fundmi mësohet se prokuroria e Tiranës ka urdhëruar lirimin e menjehershëm të Kastriot Myftarajt, pasi sipas organit të akuzës, nuk ka vepër penale që hetohet nga Prokuroria.

‘Çdo shqiptar mund ta vrasë Vlahutin’, sa mund të dënohet gazetari i ndaluar

Gazetari Kastriot Myftaraj është shoqëruar mbrëmjen e kaluar nga njësia antiterror në komisariatin Nr.1 në kryeqytet pas një shkrimi kundër ambasadores së BE-së në Tiranë Romana Vlahutin, me akuzën për “Thirrje publike për veprime të dhunshme” të parashikuar nga neni 223 i kodit penal.

Ky nen parashikon që ‘Thirrjet e bëra publikisht për të kryer vepra të dhunshme kundër rendit kushtetues, dënohen me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet’.

Mësohet se Myftaraj do qëndrojë në paraburgim deri në vendimin e gjykatës për masën e sigurisë ku do të vendoset nëse do të hetohet i lirë apo në burg.

Në shkrimin e publikuar dje në faqen e tij në “Facebook”, Myftaraj që njihet për shkrimet e tij konspirative shkruante se znj.Vlahutin është pjesë e tezës për Jugosllavinë e Re dhe ndër të tjera thoshte se “çdo shqiptar që do atdheun e vet mund ta vrasë Romanën dhe ky do të ishte një akt antiterrorist, jo terrorist”.

