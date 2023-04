Vajza 3 vjet e zhdukur në Spanjë, nëna deklaron: Më telefonoi i dashuri, ishin zënë dhe…

Kanë kaluar 3 vite që prej zhdukjes së Sibora Gagani e larguar në Spanjë.

Familja ka dhënë alarmin dhe së fundi i është drejtuar emisionit “Chi l’Ha Visto”, duke kërkuar ndihmën e gjithë atyre që mund ta kenë parë.

Vazja ishte 22 vjec kur u zhduk dhe nuk u mor më vesh asgjë rreth saj. E reja jetonte në Itali, por u transferua në Andalusi me të dashurin e vet. Sipas mamasë, ajo kishte synim të martohej dhe ia komunikoi mamasë me telefon, por pas saj u zhduk. Fshiu profilin e saj në FB dhe numri i telefonit nuk ishte më i arritshëm.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Sibora Gagani, 22 vjec punonte si bariste. U transferua me të dashurin në Torremolinos, në Andalusia (Spagna). Pasi i tha të ëmës me telefon se do të martohej, nuk pati më asnjë komunikim me të. Në 14 korrik nëna e saj mori një telefonatë nga ana e të dashurit të saj, që i tregoi se kishin bërë një sherr bashë dhe ajo kishte ikur pa marrë asgjë me vete”- ka treguar nëna.

Skeda e Siborës

Seksi: F

Mosha: 22 (në momentin e zhdukjes)

Kombësia: shqiptare

Sytë: Kaf

Flokët: Kaf

Shenja të veçanta: disa tatuazhe, një datë në njërin krahë, një yll dhe gërmën “A” pas qafës, një yll në këmbë dhe një tatuazh edhe në shpinë.