Bregu nuk i ndahet Bashës: Asnjë parti nuk vjen në pushtet pa hyrë në zgjedhje

Deputetja e PD, Majlinda Bregu ka folur sot për largimin e saj të mundshëm nga PD-ja, por edhe per qendrimet qe kryetari Basha ka mbajtur gjate krizes politike.

Bregu tha se asnje parti nuk vjen ne pushtet nese nuk hyn ne zgjedhje. Deputetja shprehu mendimin e saj se opozita gaboi qe nuk pranoi oferten e te derguarve te PE ne Tirane.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Bregu evidentoi me tej se do të qëndrojë në PD dhe do të jetë gjithmonë pjesë e saj.

Ajo ka përjashtuar në mënyrë kategorike hapjen e një partie të re, apo kalimin në një parti tjetër me gjithë kritikat ndaj kryetarit.

“Nuk është fundi që të mos jesh dakord me kryetarin. S’jam as e para e as e fundit. Ka pasur raste të shumta. Dikush e ka gjetur, dikush ka ikur, si për shembull Blushi në PS. Por unë vazhdoj që të mendoj e të them se politika është institucionale.

Bëhet në institucione revolucioni. Unë kam hyrë në politikë duke besuar që politika, pushteti, parlamenti janë institucione. Këtu po flas për veten time. Po flas personalisht dhe në emër të askujt”, pohoi me tej deputetja e PD.

Gjate fjales në një forum të UET, dedikuar diskutimit “Reformizmi vs Populizmi” Bregu tregoi edhe një batutë me Mesila Dodën, ish-deputeten e PD-së, që tani është e PDIU-së.

“Mesila më thoshte se është më e vështirë të lësh partinë se sa burrin”, tha Bregu.