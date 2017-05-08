Fatos Lubonja: Pse opozita bën mirë që nuk hyn në zgjedhje
Nga sot Partia Socialiste ka nisur përgatitjet për të shkuar në zgjedhjet e 18 qershorit pa opozitën, e cila kërkon të sjellë një Republikë të Re dhe i ka të gjitha shpresat tek protesta e 13 majit në Tiranë.
Analisti dhe publicisti Fatos Lubonja mendon se mospjesëmarrja e opozitës në zgjedhje nuk është fundi i botës.
I ftuar në rubrikën “Opinion” në studion e lajmeve në News 24 ai thotë se duke mos marrë pjesë në zgjedhje opozita ka mundësi të ristrukturohet.
“Nga njëra anë është mirë të kemi opozitën në zgjedhje arritjen e një dialogu, por gjithë këto marrëveshje s’na kanë sjellë ndonjë gjë, sistemi ka vazhduar kalbëzimin. Ndonjëherë mendon mos duhet ndonjë gjë më e fortë?
Pra opozitës bën mirë të rrijë jashtë dhe të ristrukturohet që nesër të sulmojë këtë qeveri të kalbur”,- thotë Lubonja.