Pse Arbana e mbylli spektaklin më herët këtë të shtunë? Zbulohet arsyeja

Lajmifundit / 7 Maj 2017, 22:19
Showbiz

Mbrëmjen e djeshme prezantuesja Arbana Osmani u shfaq ndryshe në ekran, pas kritikave të shumta që mori një javë më para me fustanin e saj 1.900 eurosh që me të vërtetë i rrinte i shkurtër.

Ajo u shpreh mbrëmë se nuk do të vishte minifunde për shkak së është nëna e një fëmije dhe po bëhet gati 34 vjeç.

Spektakli të shtunën e fundit u mbyll shumë më herët, pa shkuar ora akoma 12:00 dhe kjo e kishte një arsye.

Arsyeja u zbulua nga djemtë e Big Bastard, të cilët thanë se Arbana e mbylli spektaklin më herët sepse ka ditëlindjen.

Dhe në të vërtetë ashtu ishte, Arbana festoi sot 34-vjetorin e saj, madje e cilësoi si ditëlindjen më të bukur në fotografinë që postoi në Instagram së bashku me djalin e saj. Edhe 100 Arbana!

