Prapaskenat/ Zbulohet shkaku kryesor pse Rama u tërhoq nga zgjedhjet në Kavajë

Takimet e vazhdueshme të Kryeministrit Rama me ambasadorin amerikan, Donald Lu, si duket kanë qenë të fokusuara pikërisht në atë që pritej të ndodhte këtë të diel në Kavajë.

Opozita kishte paralajmëruar se do të pamundësonte zgjedhjet e pjesshme në Kavajë, ku pjesë e garës ishte vetëm kandidati i PS-së dhe një kandidat i pavarur. Mësohet se diplomati i SHBA-ve, Donald Lu, dhe ambasadorja e BE-së, Vlahutin, i kanë kërkuar kryeministrit të tërheqë kandidatin për zgjedhjet e pjesshme, duke mos lejuar që Kavaja të shkojë drejt një përplasjeje të mundshme, shkruan “Panorama”.

Gjithashtu, burimet sqarojnë se një tjetër faktor i rëndësishëm që e ka shtyrë Kryeministrin Rama të tërheqë kandidatin e PS-së kanë qenë informacionet e marra nga Shërbimet, të cilat konfirmonin se nga qytete të ndryshme të vendit pritej të zbarkonin në Kavajë me mijëra protestues.

TËRHEQJA E KANDIDATIT

Kryeministri Rama deklaroi gjatë konferencës për mediat se ditën e diel, në Kavajë, kishte një plan për destabilizimin e vendit, ndaj edhe vendosi të tërheqë kandidatin e tij.

“Dua të jem shumë i sinqertë me të gjithë. Që ka një plan për destabilizim të këtij vendi, që çadra është ngritur për ta vënë në jetë këtë plan, që pas atyre që janë ngujuar në çadër nga frika e drejtësisë, ka të tjerë që e duan destabilizimin për të dëmtuar Shqipërinë, këto nuk janë më hamendje. Janë fakt! Por që Shqipëria nuk do destabilizohet nga ky plan, të cilin me durim dhe vendosmëri do ta çojmë deri në dështimin e plotë, këtë ua siguroj të gjithëve, pa përjashtim dhe pa fijen e dyshimit.

Prandaj, provokimit antikushtetues, antiligjor dhe antidemokratik të të tmerruarve nga drejtësia, nga drejtësia që po vjen dhe nga zgjedhjet politike që janë në prag, ne nuk duhet e nuk do t’i përgjigjemi flakë për flakë. Kavaja nuk do të bëhet sheshi për një përshesh të neveritshëm që Partia Demokratike po e gatuan verbërisht për turpin e saj më të madh. Turpi le t’i mbetet PD-së! I kam sugjeruar kandidatit tonë të tërhiqet nga gara e të dielës e t’i kërkojë të tërhiqet edhe kandidatit tjetër, të cilit ia bëj dhe unë këtë apel, shumë miqësisht. Vjen gjithnjë një moment për të thënë fjalën e fundit dhe luajtur gurin e fundit, po ky moment nuk është 7 maji”.

18 QERSHORI

Pavarësisht tërheqjes së kandidatit dhe shtyrjes së zgjedhjeve në Kavajë, kryeministri i kujtoi opozitës se datën e dekretuar nga Presidenti për zgjedhjet parlamentare e ka të panegociueshme.

“Mos kini asnjë shqetësim, sepse edhe po të doja të negocioja 18 qershorin, nuk e kam të mundur, pasi nuk është në dorën time. 18 qershori nuk është një datë e zgjedhur nga unë, as nga partitë. Është data e përcaktuar në bazë të Kushtetutës për gjykimin e partive nga populli. Pra, 18 qershori, për sa më takon, nuk mund të jetë pjesë e asnjë negociate mes partive, sepse partitë duhet t’i garantojnë dhe jo t’i negociojnë të drejtat e popullit sovran.

Sfida jonë është të shkojmë deri më 18 qershor, duke bërë çmos që Shqipërisë të mos i hyjë asnjë gjemb në këmbë dhe asnjë shqiptari të mos i cenohet një fije floku nga konvulsionet e marrëzisë që ka pjellë frika nga zbatimi i Reformës në Drejtësi. Shqipëria nuk është shesh për përsheshet e kujtdo partie, në emër të njerëzve të zakonshëm, por është atdheu i përbashkët i njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, me shtet, me punë dhe me mirëqenie”.

NEGOCIATAT

Rama i ka kujtuar kreut të PD-së, Basha, se do ta presë në negociatat deri në datën 7 maj, e cila është edhe dita e fundit brenda afateve ligjore përpara se KQZ të nisë shtypjen e fletëve të votimit. Pas kësaj date, kryeministri ka paralajmëruar se nuk do të jetë i gatshëm për asnjë negociatë.

“I përsëris Lulzim Bashës, lëre tani Kavajën, hiqe nga mendja se mund ta shtysh me provokime, jo datën, por as afatin fundor të mundësisë për të hyrë në zgjedhje, që është 8 maji, dhe fokusohu te zgjidhja që të është ofruar deri më 7 maj. Unë jam gati të ulem përsëri me Lulzimin, por këtë herë për të detajuar ofertën që ai ka në tavolinë e jo për të filluar nga e para avazin e qeverisë teknike dhe të shtyrjes së zgjedhjeve në kalendat greke, me sebepin qesharak të përgatitjes së votimit elektronik.

Zgjedhjet do të bëhen më 18 qershor dhe të hënën, më 8 maj, unë nuk jam më në dispozicion për Lulzim Bashën dhe PD-në, nëse deri të dielën ata nuk bien dot dakord për ofertën, për ndryshimin e menjëhershëm të Kodit Zgjedhor, sipas rekomandimeve të ODIHR-it dhe zhbllokimin e vetingut, natyrisht. Edhe fare pak durim u kërkoj të gjithëve. Jemi në prag të një zhvillimi me rëndë- si të madhe në vendin tonë”.