Atentati ndaj boksierit shkodran, ja pista ku po heton policia

Boksieri i Vllaznisë, Nelson Hysa u qellua me arme në nje atentat me armë zjarri ndaj tij që ndodhi rreth orës 14:00 në “Urën Dervishbeg”.

Policia e Shkodres ka reaguar ne lidhje me ngjarjen me ane te nje deklarate:

Më datë 06.05.2017, rreth orës 14.30 në spitalin Rajonal Shkodër ka shkuar i plagosur me armë zjarri shtetasi N. H. 32 vjeç banues në lagjen “Fahri Ramadani” Shkodër.

Menjëherë kanë shkuar shërbimet e Policisë ku nga deklarimet paraprake të marra nga i dëmtuari ka rezultuar se:

Shtetasi N.H, në momentin që do futej për tu qethur në një berberanë në lagjen Qemal Stafa në vendin i quajtur Ura Dervishbeg, dyshohet se dy persona me motor me skafandra në kokë dhe me rroba të zeza i janë afruar ku njëri prej tyre e ka qëlluar njëherë me armë zjarri Pistoletë në pjesën fundore të barkut dhe janë larguar menjpherë.

Shtetasi N.H për momentin ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve.

Në vendngjarje është sekuestruar në cilësinë e provës materiale një gëzhojë e qitur nga armë zjarri Pistoletë.

Janë ngritur pika kontrolli si dhe vijon krehja e zonës me qëllim kapjen e autorëve.