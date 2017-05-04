LEXO PA REKLAMA!

Ju duket e pabesueshme, por…këto pozicione të seksit ju dobësojnë

Lajmifundit / 4 Maj 2017, 09:28
Të kryesh marrëdhënie, përvec kënaqësisë, mund edhe të djegësh kalori.

Sipas Rebecca Dakin, eksperte seksi në Britani të Madhe, këto janë pozicionet që duhet të praktikoni në dhomën e gjumit për të humbur peshë.

Në këmbë

Nëse ky pozicion nuk ofron komoditetin e të ndenjurit shtrirë, atëherë do të thotë se mund t’ju ndihmojë për të humbur më shumë energji, por edhe për të forcuar muskujt, që në këtë rast përfshin thuajse shumicën e tyre.

Femra në pozicionin sipër

Është rasti klasik, kur femra është sipër dhe e bën këtë një pozicion të favorshëm për stërvitjen e muskujve të barkut dhe të vitheve.

Pozicion ‘misionari’Në këtë pozicion lëvizjet mundësojnë kontraktimin e muskujve të barkut, por ajo që është e rëndësishme është zgjatja e raportit dhe thellimi i rezultateve në të gjithë muskujt.

