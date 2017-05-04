Ju duket e pabesueshme, por…këto pozicione të seksit ju dobësojnë
Të kryesh marrëdhënie, përvec kënaqësisë, mund edhe të djegësh kalori.
Sipas Rebecca Dakin, eksperte seksi në Britani të Madhe, këto janë pozicionet që duhet të praktikoni në dhomën e gjumit për të humbur peshë.
Në këmbë
Nëse ky pozicion nuk ofron komoditetin e të ndenjurit shtrirë, atëherë do të thotë se mund t’ju ndihmojë për të humbur më shumë energji, por edhe për të forcuar muskujt, që në këtë rast përfshin thuajse shumicën e tyre.
Femra në pozicionin sipër
Është rasti klasik, kur femra është sipër dhe e bën këtë një pozicion të favorshëm për stërvitjen e muskujve të barkut dhe të vitheve.
Pozicion ‘misionari’Në këtë pozicion lëvizjet mundësojnë kontraktimin e muskujve të barkut, por ajo që është e rëndësishme është zgjatja e raportit dhe thellimi i rezultateve në të gjithë muskujt.