Mbyllet Konventa, Petrit Vasili kryetar i LSI-së, Kryemadhi zv/kryetare

Ministri i Drejtësisë Petrit Vasili u zgjodh sot kryetari i ri i LSI-së, pasi themeluesi dhe kryetari Ilir Meta, u votua javën e kaluar President i Shqipërisë.

Konventa kombëtare e LSI-së u mblodh në pallatin e sportit Asllan Rusi, ku pjesëmarrësit entuziastë brohorisnin “Forcë e Parë”.

“Sot jemi mbledhur për të zgjedhur kryetarin e ri të LSI, Petrit Vasilin…ne sot zgjedhim, zv/kryetaren e LSI-së, Monika Kryemadhin, e cila është shpirti i LSI-së”, tha ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha, duke shtuar se me ta “LSI jo vetëm do të ecë përpara por do të jetë forcë e parë në zgjedhjet e 2017-ës.”

Në fjalën e tij në Konventë, kryetari i ri i LSI-së, Petrit Vasili tha se “kemi një LSI që rritet, një LSI që nuk njeh limite.”

“Është një moment që çdo shqiptar kupton qartë se cila është forcë e përgjegjshme politike dhe cila jo. LSI dhe Ilir Meta ka bërë gjithçka për ta evituar këtë krizë dhe krizat e mëparshme”, tha Vasili.

“Me Ilir metën President dhe me LSI forcë të parë, Shqipëria është më e mirë, integrimi ecën më shpejt…”. beri me dije Vasili gjate fjales se tij.

Në funksionin e zv.kryetares se pare, është emëruar Monika Kryemadhi.