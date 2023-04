‘’Më e mirë e ëma se e bija’’/ Albëria vesh fustanin e vajzës dhe ekspozon këmbët (Video)

Njihuni me gjyshen më seksi shqiptare. Bëhet fjalë për Albërie Hadërgjonaj. Këngëtarja e veshur me një fustan të kuq me të cara, ka provokuar keq fansat. Ajo ka veshur fustanine vajzës së saj Anxhelinës.

“Shiko çfarë gjeta... Fustanin tënd të para disa viteve. Duhet ta vesh tek YFSF’-ka shkruar Albëria duke provokuar me pamjen e saj super seksi.

Pa diskutim ky është një nga rastet ku shprehja 'më e mirë e ëma se e bija' është mëse e merituar

http://scontent.cdninstagram.com/t50.2886-16/18219172_1846368302281038_3312685855675514880_n.mp4