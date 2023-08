Nisma e policisë/ Anembanë Shqipërisë me autobus për sensibilizim

Mos u habisni nëse do të shihni një autobuz me figura që ju këshillojnë sigurinë rrugore, kjoë shtë nisma e fundit e policisë. Ky autobus me mbishkrime dhe mesazhe për pasojat e aksidenteve rrugore, prej disa ditësh ka nisur një rrugëtim në të gjithë Shqipërinë.

Brenda tij, udhëtojnë drejtues të policisë rrugore dhe efektivë të policisë, të cilët ndalen në çdo qytet të vendit, për të shpërndarë mesazhe sensibilizuese për qytetarët dhe nxënësit e shkollave, të jenë më të kujdeshëm në zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor.

Autobusi i policisë është ndalur dhe në qytetin e Elbasanit, ku specialistë të sektorit të policisë rrugore të Drejtorisë Vendore dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë, kanë informuar nxënësit e shkollës “Jorgji Dilo”, për pasojat që vijnë nga aksidentet rrugore dhe mosrespektimi i kodit rrugor.

Pas kësaj ndalese, autobusi i policisë rrugore ka përshkuar disa nga rrugët e qytetit të Elbasanit, ndërsa më pas ka vijuar në drejtim të juglindjes së vendit.