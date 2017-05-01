Futbollisti braktis ndeshjen në mes për shkak të fyerjeve raciste
Mesfushori i Pescaras nuk ka mundur t’i durojë fyerjet raciste në drejtim të tij.
Një tjetër rast i rëndë godet futbollin italian. Fyerjet raciste që janë të shpeshta në stadiumet e skuadrave italiane, janë dëgjuar edhe të dielën në ndeshjen mes Cagliarit dhe Pescaras, ku në shënjestër të këtyre thirrjeve ishte mesfushori ganez Sulley Muntari.
Ish-futbollisti i Interit dhe Milanit nuk ka mundur t’i duronte këto sharje dhe ka vendosur që ta lëshonte fushën teksa ndeshja ende nuk kishte përfunduar.
Në mbrojtje të lojtarit ka dalë trajneri i tij Zdenek Zeman, që ka kritikuar gjyqtarin kryesor Daniele Minelli i cili nuk kishte pranuar ta ndërpriste ndeshjen edhe pse ishte paralajmëruar nga Muntari për fyerjet raciste. Madje Minelli e ka ndëshkuar me karton të kuq ganezin.
“Muntari i ka kërkuar gjyqtarit të intervenonte, por ai nuk ka dashur”, u ka thënë Zeman gazetarëve.
“Flasim shumë për racizmin, por asgjë nuk po ndërmerret për ta parandaluar. Muntari që luan tash e sa vite në Itali, po i ndodh një gjë e tillë, duhet ta ndryshojmë mentalitetin”, ka deklaruar trajneri çek.
Skuadra e Pescaras pjesë e së cilës është edhe Ledian Memushaj, pas humbjes 1:0 nga Cagliari ka humbur gjasat për të mbijetuar në Serie A.