LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Futbollisti braktis ndeshjen në mes për shkak të fyerjeve raciste

Lajmifundit / 1 Maj 2017, 14:08
Sport

Mesfushori i Pescaras nuk ka mundur t’i durojë fyerjet raciste në drejtim të tij.

Një tjetër rast i rëndë godet futbollin italian. Fyerjet raciste që janë të shpeshta në stadiumet e skuadrave italiane, janë dëgjuar edhe të dielën në ndeshjen mes Cagliarit dhe Pescaras, ku në shënjestër të këtyre thirrjeve ishte mesfushori ganez Sulley Muntari.

Ish-futbollisti i Interit dhe Milanit nuk ka mundur t’i duronte këto sharje dhe ka vendosur që ta lëshonte fushën teksa ndeshja ende nuk kishte përfunduar.

Në mbrojtje të lojtarit ka dalë trajneri i tij Zdenek Zeman, që ka kritikuar gjyqtarin kryesor Daniele Minelli i cili nuk kishte pranuar ta ndërpriste ndeshjen edhe pse ishte paralajmëruar nga Muntari për fyerjet raciste. Madje Minelli e ka ndëshkuar me karton të kuq ganezin.

“Muntari i ka kërkuar gjyqtarit të intervenonte, por ai nuk ka dashur”, u ka thënë Zeman gazetarëve.

“Flasim shumë për racizmin, por asgjë nuk po ndërmerret për ta parandaluar. Muntari që luan tash e sa vite në Itali, po i ndodh një gjë e tillë, duhet ta ndryshojmë mentalitetin”, ka deklaruar trajneri çek.

Skuadra e Pescaras pjesë e së cilës është edhe Ledian Memushaj, pas humbjes 1:0 nga Cagliari ka humbur gjasat për të mbijetuar në Serie A.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion