“Ambasadori tha: Mungesa PD në zgjedhje, vetëm një resht në raportin e OSBE/ODIHR”
Tre ambasadorët, ai i SHBA-ve Donald Lu, e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin dhe ai i OSBE, Bernd Borchardt, zhvilluan sot një takim me disa prej partive të vogla parlamentare ne Shqiperi.
Edhe pse nuk ka deklaratë ende nga ana e ambasadorëve, deputetja dhe kryetarja e grupit të PDIU-së, Mesila Doda zbuloi një detaj nga ajo çfarë ka deklaruar ambasadori i OSBE.
Sipas Dodës, Borchardt ka thënë gjatë takimit se mos pjesëmarrja e Partisë Demokratike në Zgjedhje, do të jetë vetëm një fjali në raportin e OSBE/ODIHR, raport i cili del zakonisht 6 muaj pas zgjedhjeve.
"Anëtarët e opozitës ngritën shqetësimet e tyre dhe më pas unë pata një bisedë jo shumë miqësore me ambasadorin e OSBE, i cili ka deklaruar se mos pjesëmarrje e opozitës do të jetë një problem, por do të jetë një fjali në raportin e OSBE/ODIHR, ndërsa ndryshimi i Kodit dhe kërkesa për të dhënë më shumë transparencë, administrim dhe numërim të gjitha partive parlamentare në zgjedhje, ky po do të ishte një problem shumë i madh dhe ODIHR këtë nuk do ta lejonte. Kinezërira të tilla mendoj se nuk e ndihmojnë procesin dhe na përjashtojnë edhe ne të tjerëve nga ky proces", theksoi Doda.