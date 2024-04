Ish-banori i Big Brother sulmon Encën: ‘Nuk e kuptoj maninë e saj për....

Ish-banori i Big Brother Valer Kolnikaj shquhet për postimet e tij “sulmuese” jo vetëm kundra banorëve të BB, por gjithashtu edhe ndaj vipave shqiptar.

I pranishëm në një koncertet e këngëtares Enca Haxhia, Kolnikaj ka nxjerrë në pah se Enca e përdor pa masë fotoshopin për të treguar rreth linjave që nuk i ka.

“Enca i paska bere zbor palestres ,me sakte fastfood-it (joke) hahaha .Seriozisht qe nuk e kuptoj kete menyren rraskapitese per tu fotoshopuar ne foto e video dhe per ti stermunduar bashkepunetoret per te te holluar dhe te dukesh si ajo qe NUK JE.

Nuk je aspak "si lope" por shume bukuroshe edhe kur je e shendoshe (mbi peshe ). Te gjitheve u pelqen FIFI eshte talenti qe ben shume elegante e te vecante . Video nga koncerti i para disa ditëve,”-përfundon postimi i tij në rrjete sociale.