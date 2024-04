Boksieri britanik shokon, shpenzon 300 euro në ditë për ushqim (Foto)

Boksieri Anthony Joshua është i mirënjohur për kujdesin që ka për shëndetin e tij, dhe së fundmi u mësua se ai shpenzon rreth 300 uro në ditë për ushqim.

Ditën e sotme ai ka një duel me Ëladimir Klitschko, i cili do të zhvillohet në Ëembley, ka zgjuar interesim nga të gjitha mediat në mbarë botën.

Mëngjes

Pesë vezë të shoqëruar me avokado dhe më pak limon, erëza, një sasi e konsiderueshme spinaqi dhe tre tostë. Blenderi i mbushur fruta të freskëta, tërshërë, kos, qumësht dhe sigurisht nuk mungon as mjalti.

Drekë

Një racion i madh me makarona me perime, domate dhe dy pula. Embëlësira është e mbushur me me fruta të freskëta, arra, mjaltë dhe granola.

Darkë

Peshk, patate e ëmbël, oriz, lëng frutash. Darka është e bazuar kryesisht në proteina dhe përfshinë një sasi të konsiderueshme me qumësht, arra përpara se të shkojë në shtrat. Ai merr dhe disa proteina të cilat e ndihmojnë që të shërohet nga dëmtimet e ndryshme që mund të ketë pësuar.