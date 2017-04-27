Replikat/ Komentuesi: “Ku je o Ediskobar i Ballkanit, na e gjelbërove Shqipërinë”, Rama nuk ia përton
Mëngjesi i Ramës ka nisur me akuza. Në statuset dhe videot që poston kryeministri Rama në ‘Facebook’ ndjekësit e shfrytëzojnë shpesh si mundësi për pyetje dhe ankesa ndaj kësaj qeverie.
Një nga qytetarët e ka quajtur Ramën si ‘Edoskobari’ i Ballkanit, por kryeministri nuk ja ka ‘përtuar’ me përgjigje, duke i thënë se kopjon Sali Berishën.
Komentuesi: Ku je o Ediskobar i ballkanit si tkam.
Replika e Ramës: Une mire Marjol, po ti fli dhe shko ne shkolle neser e mos kopjo Saliun se plakesh se prapthi pastaj.
Komentuesi: Saliu esht figure pse mos ta kopjojm,po ti je me figure se na i gjelberove shqiperin,dhe sa per shkollen e kam len qe me kohe se merem me gjera tjera
Replika e Ramës: E shoh qe merresh me gjera te tjera prandaj te thashe merru me shkollen, po ti e di vete! Ama kur te ma kujtosh kete fjale s’do kesh me kohen per shkolle.