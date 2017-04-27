LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Replikat/ Komentuesi: “Ku je o Ediskobar i Ballkanit, na e gjelbërove Shqipërinë”, Rama nuk ia përton

Lajmifundit / 27 Prill 2017, 09:25
Aktualitet

Mëngjesi i Ramës ka nisur me akuza. Në statuset dhe videot që poston kryeministri Rama në ‘Facebook’ ndjekësit e shfrytëzojnë shpesh si mundësi për pyetje dhe ankesa ndaj kësaj qeverie.

Një nga qytetarët e ka quajtur Ramën si ‘Edoskobari’ i Ballkanit, por kryeministri nuk ja ka ‘përtuar’ me përgjigje, duke i thënë se kopjon Sali Berishën.

Komentuesi: Ku je o Ediskobar i ballkanit si tkam.

Replika e Ramës: Une mire Marjol, po ti fli dhe shko ne shkolle neser e mos kopjo Saliun se plakesh se prapthi pastaj.

Komentuesi: Saliu esht figure pse mos ta kopjojm,po ti je me figure se na i gjelberove shqiperin,dhe sa per shkollen e kam len qe me kohe se merem me gjera tjera

Replika e Ramës: E shoh qe merresh me gjera te tjera prandaj te thashe merru me shkollen, po ti e di vete! Ama kur te ma kujtosh kete fjale s’do kesh me kohen per shkolle.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion