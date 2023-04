Kryeministri Rama e bëri fakt se nesër në orën 17:00, kreu i Kuvendit, Ilir Meta zgjidhet President. Mirëpo, në studion e Sokol Ballës ai foli për foton e Presidentit.

“Natyrisht që nuk do ta mbaj foton e tij në zyrë. Dhe nuk besoj se Meta do ta mbajë foton e tij në zyrën e tij. Foto zyre do të mbetet Ismail Qemali”, tha Rama.