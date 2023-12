Harrojeni ujin me limon. Me këtë pije humbni 5 kg në vetëm 12 ditë

Humbja e peshës me përbërës të shëndetshëm dhe pa efekte anësore është një dëshirë e shumë njerëzve të cilët kanë probleme me kilet e tepërta. Kjo është një sfidë më vete e cila kërkon vullnet dhe për më tepër duhen zgjedhur metodat më efikase që nuk shkaktojnë efekte anësore.

Uji me limon është pija më e zakonshme dhe më e thjeshtë që njerëzit përdorin. Por, harrojeni atë, sepse ky është trendi më i ri i eliminimit të kileve të tepërta. Përzierja e ujit me qitro dhe rozmarinë do t’ju mahnisë me efektin e saj, sepse përshpejton metabolizmin tuaj në vetëm pak minuta.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Përbërësit:

½ qitro

1 degë e vogël ozmarinë

1 gotë ujë të ngrohtë

Përgatitja dhe përdorimi:

Shtydhni qitron dhe hidheni lëngun në një gotë me ujë të ngrohtë. Vendosni në të edhe një degë të vogël rozmarinë. Përziejini mirë dhe pijeni menjëherë. Rekomandohet të konsumohet me sotmakun bosh.

Kjo pije përveçse ka një shije të mirë, përshpejton metabolizmin tuaj në mënyrë të çmendur. Qitro nuk ka kalori, ndaj do t’ju ndihmojë të humbni peshë brenda një kohe të shkurtër. Përdoreni këtë pije për 12 ditë në mënyrë që të humbni 5 kilogramë.

Shënim: Nëse jeni duke marrë ilaçe, mos e përdorni këtë pije, sepse qitro bëhet i rrezikshëm në këtë rast.