Një deputet rus deklaroi se Britania e Madhe do të fshihej komplet nga sipërfaqja e Tokës, nëse do të ndodhte një luftë bërthamore.

Franz Klintsevixh, një ish-kolonel, i është përgjigjur komenteve nga Sekretari i Mbrojtjes Michael Fallon, i cili tha: Në rrethanat më ekstreme, e kemi bërë shumë të qartë se nuk mund t’i përdorni armët bërthamore.

Ai shtoi se nëse do ndodhte diçka e tillë, duke qenë një shtet me sipërfaqe të vogël, do zhdukej tërësisht nga faqja e dheut