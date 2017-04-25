300 mijë euro borxh pasi i falimentoi biznesi në Itali, ja si përfundoi shqiptari
Policia italiane ka vënë në pranga një ndërtues shqiptar pasi është kapur duke transportuar kokainë. Ngjarja në fjalë është regjistruar në autostradën e Arezzo-s. Mësohet se shqiptari, identiteti i të cilit nuk dihet, pasi kompania e tij e ndërtimit kishte falimentuar, kishte vendosur që për të shlyer borxhet të merrej me transport droge.
Gjatë kontrollit policor atij i janë gjetur 600 gr kokainë në makinë e tij ‘Opel Corsa’, ndërsa kishte si destinacion Amerikën Latine. Nëse droga do të hidhej në treg, kapte vlerën e 50 mijë eurove. “Ansa” shkruan se shqiptari teksa ishte marrë në pyetje nga policia, kishte pohuar se pasi kompania e tij kishte falimentuar, atij i duhej të paguante një borxh prej 300 mijë eurosh.
Përveç drogës, në cilësinë e provës është bllokuar dhe makina e tij, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e të tjerë personave të përfshirë në trafikun e kokainës.