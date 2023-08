Ftoi Linda Morinën në emision, Ermal Mamaqi kritikohet rëndë

Emisioni i natës së Vitit të Ri ‘Xing me Ermalin’ është kritikuar shumë për faktin sesi ka trajtuar Linda Morinën.

Ditën e djeshme ka reaguar edhe sociologia e njohur nga Kosova, Sibel Halimi,e cila e ka konsideruar një keqpërdorim që Ermali u bënë njerëzve me probleme për popullaritet e emisionit.

“Tallja me Linda Morinën ka filluar t`i tejkalojë kufijtë territorial të Kosovës. Këtë më së miri e tregon përfshirja e saj në televizionet e Shqipërisë. E vetmja mysafire nga Kosova në emisionin “Xing me Ermalin” (pavarësisht nëse të tjerë të ftuar kanë anuluar pjesëmarrjen), ishte Linda. Kjo është lojë e ndytë e televizioneve që asnjëherë nuk bëjnë përpjekje për ta emancipuar shoqërinë dhe individin, por me perfiditetin më të lartë shfrytëzojnë injorancën, të cilën e promovojnë si vlerë!”, shkruan Halimi.